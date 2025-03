Package luadraw pour LuaLaTeX, pour créer des graphiques mathématiques en utilisant le langage Lua

1

\begin{luadraw}{name=Dcontour} local g = graph:new{window={-1,6.5,-1.5,11},size={7,7,0}} local i, sin, cos = cpx.I, math.sin, math.cos local f = function(x,y) return (x+y)/(2+cos(x)*sin(y)) end local rainbow = {Purple,Indigo,Blue,Green,Yellow,Orange,Red} local Lz = range(1,10) -- niveaux à tracer local Colors = {} -- liste des couleurs une par niveau for k = 1,10 do table.insert(Colors, palette(rainbow,k/10)) end g:Dgradbox({0,5+10*i,1,1},{legend={"$x$","$y$"},grid=true, title="$z=\\frac{x+y}{2+\\cos(x)\\sin(y)}$"}) g:Linewidth(12) g:Dcontour(f,Lz,{view={0,5,0,10}, colors=Colors}) for k = 1, 10 do local y = (2*k+4)/3*i g:Dseg({5.25+y,5.5+y},1,"color="..Colors[k]) g:Labelcolor(Colors[k]) g:Dlabel("$z="..k.."$",5.5+y,{pos="E"}) end g:Show() \end{luadraw}